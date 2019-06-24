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24. 06. 2019

Политика экономии и неравенство усугубляют психические расстройства - ООН

Социальная справедливость важнее для психического здоровья, чем психотерапия и медикаменты. Об этом заявил специальный докладчик ООН по физическому и психическому здоровью Дайниус Пюрас, передает The Guardian в понедельник, 24 июня.

Политика жесткой экономии, неравенство и отсутствие гарантий занятости негативно влияют на психическое здоровье, и государства должны бороться с ними, чтобы противостоять росту численности ментальных заболеваний, утверждает специальный докладчик ООН.

Меры по преодолению неравенства и дискриминации были бы гораздо эффективнее в борьбе с психическими расстройствами, чем акцент на терапии и медикаментозном лечение, который был распространен последние 30 лет.

"Это было бы лучшей "вакциной" против психических расстройств и значительно лучше чрезмерного употребления психотропных медикаментов, которое происходит сейчас", - отметил Пюрас.

Он заявил, что с финансового кризиса 2008 года государственные меры, направленные на разделение, неравенство и социальную изоляцию плохо повлияли на психическое равновесие.

"Политика жесткой экономии не сказалась позитивно на психическом здоровье. Люди не чувствуют себя в безопасности, они обеспокоены, они не наслаждаются эмоциональным благополучием из-за этой отсутствия уверенности. Лучше всего создавать благоприятную среду во всех сферах - семье и рабочем месте. Затем, конечно, нужны терапевтические услуги", - заявил докладчик.

Напомним, что ранее ООН заявила, что число беженцев в мире превысило 70 млн.

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Источник: korrespondent.net

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