Синод ПЦУ отобрал у Филарета полномочия

Синод Православной церкви Украины в понедельник, 24 июня, отстранил патриарха Филарета от управления Киевской епархией и принял ряд других решений относительно проведенного Филаретом "собора", на котором он "восстановил деятельность УПЦ КП". Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

По словам спикера ПЦУ Евстратия Зори, было принято решение "подчинить Митрополиту Киевскому и всея Украины, как их непосредственному епархиальному архиерею, все приходы и монастыри Киева, которые до 15 декабря находились в составе УПЦ КП и согласно решения Поместного Собора УКЦ КП (15 декабря 2018 года) и Объединительного собора находятся в составе ПЦУ", а кроме того было решено, что Филарет "потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией".

В решении отмечается, что Филарет вовремя не подал документы на регистрацию Киевской епархии, поэтому считают возможным перерегистрацию в непосредственное подчинение Епифания.

Также члены Синода наказали двух архиереев-участников "собора" Филарета "за активное участие в действиях, направленные на разжигание противостояния в церковной среде". Так, Преосвященного Иоасафа (Шибаева), митрополита Белгородского и Обоянского, и Преосвященного Петра (Москалева), епископа Валуйского, викария Белгородской епархии, исключили из состава епископата Православной Церкви Украины.

Собрание Филарета, которое синод назвал "собранием трех архиереев, небольшого количества созванных клириков и мирян", и все принятые на нем решения признаны недействительными. В то же время почетного патриарха не стали исключать из состава епископата ПЦУ "за особые заслуги в прошлом".

Как сообщалось, основной причиной созыва Синода ПЦУ стал так называемый "поместный собор", который 20 июня провел Филарет, и на котором постановил восстановить ликвидированную УПЦ КП и отменил признание Православной церкви Украины.

Позже ПЦУ временно запретила служение двум сторонникам Филарета за "действия, направленные на разделение церкви", сообщает ПЦУ в Facebook.

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Источник: korrespondent.net