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24. 06. 2019

Путин продлил торговое эмбарго

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 24 июня подписал указ о продлении на весь 2020 год эмбарго на импорт сельхозпродукции из Евросоюза. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ вступил в силу со дня его подписания. Правительству поручено принять меры, необходимые для его реализации.

Другим документом Путин внес изменение в нормы первоначального указа о контрсанкциях от 6 августа 2014 года. В частности, в документе прописано разрешение на транзитные перевозки через Россию подсанкционных товаров "при условии обеспечения их прослеживаемости с использованием системы контроля на основе технологии ГЛОНАСС". При этом такие грузы должны быть запломбированы, а водители, осуществляющие транзит этого груза, должны иметь соответствующие учетные талоны. Кроме того, теперь в указе прописано разрешение на ввоз подсанкционных товаров физическими лицами для личного пользования.

Аналогичные поправки внесены и в указ от 22 октября 2018 года о контрсанкциях в отношении Украины.

Напомним, 20 июня Совет Европейского Союза продлил санкции против России за аннексию Крыма до 23 июня 2020 года.

Как сообщалось, Москва решила расширить "черный список" представителей Евросоюза в ответ на ограничительные меры ЕС в отношении россиян. 

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Источник: korrespondent.net

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