Прогноз на неделю: в Украину идет прохлада

По всей территории Украины 24-28 июня ожидаются дожди и постепенное снижение температуры до +22 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник, 24 июня, дожди ожидаются на западной и центральной части страны, в Одесской области и в Крыму. Температура будет колебаться от +30 до +33, ночью от +17 до +21, на западе столбик термометра не поднимется выше +29, ночью +19.

Укргидрометцентр

На вторник, 25 июня, дожди ожидаются на юге Украины, в Крыму, в Запорожской области, и частично на западе страны. Температура на западе буддет колебаться от +27 до +30, на юге от +32 до +34, по всей остальной территории – от +27 до +32. Ночью на западе и севере предусматриваются температуры от +14 до +17, на юге, востоке и центральной Украине – температуры от +18 до +22 градусов.

Укргидрометцентр

В среду, 26 июня, синоптики прогнозируют дожди в Черниговской и Сумской областях. Температура днем будет колебаться днем от +27 до +32, ночью от +13 до +16, на юге предполагается днем от +30 до +34, ночью от +19 до +22.

Укргидрометцентр

В четверг, 27 июня, дожди на западе Украины, в Киевской и Черниговской областях. Температура по всей территории Украины в среднем будет составлять от +27 до +31, на юге до +33. Ночью столбик термометра будет показывать от +14 до +17, на юге – от +19 до +23.

Укргидрометцентр

В пятницу, 28 июня, дождь предусматривается по всей территории Украины: на западе Украины, в Киевской, Черниговской и Черкасской областях дождь ночью, по всей остальной территории Украины – днем. Пятница будет немного прохладная: от +21 до +27 днем, +15…+17 ночью, на юге прогнозируют днем до +30, ночью - +19…+23.

Укргидрометцентр

Напомним, что ранее спасатели сообщили, когда улучшится воздух в Киеве.

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Источник: korrespondent.net