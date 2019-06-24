В Германии столкнулись два истребителя

В федеральных землях Германии Мекленбург-Передняя Померания в понедельник, 24 июня, столкнулись истребителя Eurofighter Вооруженных сил страны. Об этом сообщает издание Focus со ссылкой на Воздушные силы Германии.

Отмечается, что после столкновения оба самолета упали. Также известно, что оба пилота успели катапультироваться, но их пока не нашли.

EUROFIGHER ZUSAMMENGESTOßEN Nach Ostseewelle-Informationen sind über der Müritzregion zwei Eurofighter zusammengestoßen und abgestürzt. Mehr dazu in unseren Nachrichten. pic.twitter.com/RwqmYjU7yh — Ostseewelle HITRADIO (@ostseewelle_de) June 24, 2019

Ранее сообщалось, что словацкие истребители перехватили летевший в Харьков самолет.

А в Индии истребитель МиГ-29 потерял топливный бак, который рухнул на взлетно-посадочную полосу и загорелся.

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Источник: korrespondent.net