В Польше арестовали женщину, бросившую украинского заробитчанина в лесу

В Польше владелице польского предприятия, которая оставила умирать украинского рабочего в лесу, угрожает до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

36-летний украинец работал на предприятии по производству гробов близ города Новый Томышль. Тело мужчины нашли лесники недалеко от города Вонгровец в Великопольском воеводстве.

"Полицейские выяснили, что в жаркий день мужчине стало плохо на работе и он потерял сознание. Когда другие работники сообщили владелице, она запретила вызвать "скорую помощь" и приказала всем идти домой. Потом оказалось, что человек в бессознательном состоянии исчез с территории предприятия. Не было его также дома, где он жил. При странных обстоятельствах исчез также один из украинцев, с которым жил и работал с пропавшим работником", - сказал представитель Великопольской полиции Анджей Боровяк.

wyborcza.pl

Он добавил, что "после изучения всей информации и договоренностей с прокуратурой полицейские решили задержать владелицу фирмы. Женщину взяли под стражу. Правоохранители начали также разыскивать украинца, который исчез после инцидента. За несколько дней они обнаружили его в одном из хостелов в Ломжи".

По информации Боровяка, доказательства и другие материалы дали основания, чтобы предъявить владелице фирмы обвинения в неоказании помощи, а также непреднамеренном причинении смерти. За это ей грозит до 5 лет заключения. Подобное наказание грозит и задержанному гражданину Украины, который, зная обстоятельства инцидента, скрывался и скрыл информацию, препятствуя следствию.

Умерший Василий Чорней не болел, ранее не терял сознания, у него не было эпилепсии, говорит его жена Наталья. В Украине без отца остались трое его несовершеннолетних детей.

Напомним, в Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу. Мужчине стало плохо на рабоче месте. Работодатель-поляк отказался вызывать врача и вывез тело украинца за 150 км.

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Источник: korrespondent.net