Серийного убийцу на Кипре приговорили к 7 пожизненным срокам

Военнослужащий греческой армии на Кипре, который убил семь человек, был приговорен к семи пожизненным срокам тюремного заключения. Об этом сообщает The Guardian в понедельник, 24 июня.

В течение трех лет мужчина выслеживал своих жертв в Сети. Худшее известное на данный момент преступление на Кипре вызвало бурю обсуждений в прессе. 35-летний Никос Метаксас признал себя виновным по 12 пунктам обвинения относительно умышленного похищения и убийства семи человек.

Мужчина убил пять женщин-мигранток из Румынии, Непала и Филиппин, а также дочерей двоих из них - девочкам было шесть и восемь лет.

Приговор, вынесенный в понедельник, стал самым строгим в истории судебной системы Кипра. Метаксас плакал, когда полиция зачитывала обвинения в его сторону.

"Я совершил немыслимые преступления", - сказал Метаксас и выразил соболезнования семьям жертв.

История началась 14 апреля, когда туристы нашли в заброшенной шахте тело первой жертвы. Подозреваемый был задержан пять дней спустя. Позже он сознался в убийстве семи человек - пяти приехавших из стран Азии и Румынии домработниц и дочерей двоих из них.

Первое убийство он совершил в 2016 году. Правоохранителям удалось выйти на след подозреваемого, так как он общался со своими жертвами в интернете.

Дело вызвало высокий общественный резонанс. Правоохранителей обвинили в том, что они не искали женщин достаточно тщательно, потому что те были трудовыми мигрантками. В мае министр юстиции Кипра Ионас Николу был вынужден подать в отставку.

Источник: korrespondent.net