В Японии из-за слизняка остановились 26 поездов

В Японии управление железных дорог возложило ответственность за инцидент с перебоями в подаче электроэнергии, что привело к масштабной задержке поездов, на слизняка. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ.

В администрации железной дороги пришли к выводу, что отключение электричества, в результате которого были остановлены десятки японских поездов и задержаны 12 тысяч пассажиров, случилось из-за слизняка. Небольшой слизняк пробрался в блок электропитания, установленный возле путей. В результате произошло короткое замыкание.

"Сначала мы думали, что это ошибка, но оказалось, что это действительно мертвый слизняк", - сообщили в компании.

В результате сбоев были отменены 26 поездов, что невиданно для Японии, которая славится четкой работой железных дорог. Отмечается, что данный случай уникальный, поскольку, как правило, инциденты с животными заключаются в столкновениях поездов с оленями.

В управлении железных дорог сообщили, что провели проверку всех подобных устройств электропитания во избежание подобных инцидентов в будущем.

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Источник: korrespondent.net