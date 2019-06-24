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24. 06. 2019

На Донбассе нашли тело погибшего накануне военного

В зоне проведения операции Объединенных сил нашли тело погибшего накануне украинского военнослужащего. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщил пресс-центра ООС.

Отмечается, что военнослужащие 24 отдельной механизированной бригады вернули тело побратима, который погиб во время выполнения задания в секторе ответственности в районе населенного пункта Оленевка. Тело погибшего эвакуировано из опасной зоны.

Сейчас, по данным ведомства, идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала поминовения павшего украинского героя.

Напомним, за сутки 22 июня на Донбассе произошел 31 обстрел со стороны сепаратистов. Тогда один украинский военный погиб и еще восемь были ранены. По данным разведки, ответным огнем один сепаратист был ранен. Также удалось уничтожить беспилотник противника и повредить одну бронемашину.

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Источник: korrespondent.net

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