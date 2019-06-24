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24. 06. 2019

В ПЦУ определились с празднованием Крещения Руси-Украины

Священный Синод Украинской православной церкви на заседании в понедельник, 24 июня, принял решение относительно празднования в конце июля 1031-й годовщины Крещения Руси-Украины.

"Провести 27-28 июля 2019 года общецерковное празднование 1031-й годовщины Крещения Руси-Украины: 27 июля вечером - всенощное бдение в Михайловском Златоверхом соборе Киева; 28 июля утром - божественная литургия в Малой (Теплой) Софии, крестный ход к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру и молебен", - говорится в сообщении по итогам заседания Синода, обнародованном на сайте ПЦУ.

Ранее Синод Православной церкви Украины отстранил патриарха Филарета от управления Киевской епархией и принял ряд других решений относительно проведенного Филаретом "собора", на котором он "восстановил деятельность УПЦ КП". 

Основной причиной созыва синода является так называемый "поместный собор", который 20 июня провел Филарет, и на котором постановил восстановить ликвидированную УПЦ КП и отменил признание Православной церкви Украины.

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Источник: korrespondent.net

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