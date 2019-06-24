Лента RSS
Подписаться на ленту
24 июня 2019, понедельник, 18:56
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,32
24. 06. 2019

Протесты в Грузии: 10 полицейских отстранили за превышение полномочий

Генеральная инспекция МВД Грузии временно отстранила 10 полицейских за возможное превышение полномочий при разгоне митинга в Тбилиси у здания парламента 20-21 июня. Об этом на брифинге в понедельник, 24 июня, заявил исполняющий обязанности директора департамента центральной криминальной полиции Мамука Челидзе, сообщает ТАСС.

"Генеральная инспекция МВД изучает вопрос возможного превышения со стороны отдельных правоохранителей во время разгона акции. В рамках дела на данном этапе 10 правоохранителям, которые участвовали в разгоне акции, уже приостановлены служебные полномочия", - сказал Челидзе.

По словам представителя МВД, в действиях двоих из 10 полицейских Генинспекция обнаружила состав уголовного преступления. Он также добавил, что ведомство готово сотрудничать с Генпрокуратурой Грузии, которая возбудила уголовное дело по статье о превышении служебных полномочий с применением насилия в связи с разгоном митинга.

При разгоне митинга у здания парламента пострадали 240 человек, 19 из которых по-прежнему находятся в больницах. Для разгона демонстрантов полиция использовала слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Участники тех событий утверждают, что полицейские стреляли в них, целясь в глаза. По данным Минздрава, более пяти человек получили серьезные травмы глаз. Врачи сейчас борются за сохранение зрения пострадавших.

Напомним, в ночь на 21 июня в центре Тбилиси начались акции протеста, которые спровоцировал визит в страну делегации российских депутатов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Маркетологам, которые придумали вместо 1 л молока продавать 950 мл, нужно вместо 100% зарплаты платить 95%.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.