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24. 06. 2019

Полиция заявила про больше 50 убийств детей с начала года

Нацполиция выступает за внесение в Единый реестр полиции данных лиц, которые совершили преступления относительно детей. Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев во время брифинга в Виннице, передает Укринформ в понедельник, 24 июня.

"Убийство девочки в Одесской области всколыхнуло всю страну. Поэтому, чтобы защитить детей от сексуального насилия, следует усилить уголовную ответственность для лиц, совершивших преступления указанной категории ", - заявил Князев.

Он также подчеркнул, что первый замглавы полиции Вячеслав Аброськин неоднократно поднимал тему защиты детей и ужесточение наказания.

"Мы хотим достучаться до депутатов Верховной Рады, что нужно рассмотреть этот законопроект №6607. Должен быть Единый реестр лиц, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. В частности, такой реестр существует в европейских странах. Повышенное внимание к этим людям - это большая профилактика, это останавливает этих лиц", - настаивает председатель Нацполиции.

"В этом году более 50 детей убиты. И вопрос, как защитить наших детей, стоит перед нами всеми. Поэтому Национальная полиция была одним из инициаторов подачи петиции об усилении наказания за сексуальные преступления в отношении детей в Верховную Раду", - сказал Сергей Князев.

Напомним, что ранее в Киеве мужчина убил 9-летнего мальчика, чтобы отомстить своему брату и его гражданской жене.

Общество также всколыхнуло убийство 11-летней Даши Лукьяненко в Одесской области. Девочку убил односельчанин.

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Источник: korrespondent.net

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