С июля подорожает изготовления загранпаспорта

С 1 июля стоимость изготовления загранпаспорта для украинцев возрастет. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы.

Отмечается, что с 1 июля 2019 года вступает в силу постановление правительства, согласно которому приняты новые суммы стоимости административных услуг в сфере миграции.

Согласно изменениям, стоимость оформления документов с бесконтактным электронным носителем вырастет не более чем на 30%. Такими документами являются паспорт гражданина Украины (ID-карта), паспорт гражданина Украины для выезда за границу, биометрические удостоверения для иностранцев на временное и постоянное проживание.

В то же время изменится и стоимость бланков документов с бесконтактным электронным носителем.

Оформление загранпаспорта в период до 20 рабочих дней будет стоить 682 грн (раньше 557,32 грн).

Оформление загранпаспорта в период до семи рабочих дней и до трех рабочих дней при наличии оснований будет стоить 1034 грн (раньше 810,32 грн).

"Также обращаем внимание граждан, которые уже осуществили оплату административного сбора с целью получения услуги, но не успели оформить документ до 30 июня 2019 года. Для таких лиц предусмотрена возможность осуществить доплату для получения государственной услуги", - говорится в сообщении.

В ГМС отметили, что стоимость оформления документов повышается впервые, начиная с 2016 года.

По подсчетам экспертов, такое повышение увеличит поступления в местные бюджеты в 2019 году на около 200 млн грн, которые будут направлены, в частности, на выполнения программ местного значения.

Ранее сообщалось, что украинцы за год оформили более четырех миллионов биометрических паспортов.

Напомним, украинский паспорт поднялся в рейтинге на несколько позиций. Украинцы могут посетить без визы 132 страны: 91 без визы вообще и 41 - с визой по прибытию в страну.

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Источник: korrespondent.net