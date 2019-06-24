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24. 06. 2019

Один из боссов итальянской мафии сбежал из тюрьмы

Итальянский мафиози Рокко Морабито, один из боссов калабрийской мафии "Ндрангета", сбежал из уругвайской тюрьмы. Об этом сообщило в понедельник, 24 июня, МВД южноамериканской республики.

Вместе с Морабито из тюрьмы сбежали еще трое преступников. По данным министерства, они смогли покинуть пенитенциарное учреждение через крышу, с которой они затем пробрались в квартиру в соседнем здании.

Хозяйка квартиры находилась в этот момент дома. Преступники украли у нее деньги, но не нанесли вреда. Полиция Уругвая ведет поиск злоумышленников, которые также объявлены в международный розыск.

Как отметили в МВД, Морабито в ближайшие месяцы должен был быть экстрадирован в Италию по запросу властей европейской страны. Его обвиняют в торговле наркотиками.

Морабито был задержан в Уругвае в сентябре 2017 года. На родине он входил в список самых разыскиваемых преступников.

Ранее полиция Неаполя арестовала одного из опаснейших преступников, главу мафиозной организации Марко Ди Лауро.

Банды Нью-Йорка. В городе убили босса мафии

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Источник: korrespondent.net

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