Мир в Палестине. Положения "сделки века" Трампа

Белый дом опубликовал экономическую часть анонсированной ранеетак называемой сделки века - плана США по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Для этого Вашингтон хочет вложить в Палестину и соседние арабские страны, где проживают палестинцы, около 50 миллиардов долларов.

Официально план, зятем и советником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Джаредом Кушнером называется Мир ради процветания.

Такое же название носит открывающийся экономический семинар в Бахрейне, посвященный будущему Палестины. Она отвергает американское посредничество и не принимает участие во встрече. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Что предлагают у Трампа

В администрации американского президента этот план назвали "самой амбициозной за всю историю попыткой помочь палестинскому народу". Работа над ним идет уже более двух лет под руководством Кушнера и спецпредставителя по международным переговорам Джейсона Гринблатта.

Он состоит из двух частей - экономической и политической. Первая была опубликована на сайте Белого дома накануне семинара в Бехрейне 25-26 июня, где будет представлена ее участникам: Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египту и Иордании.

"Экономическое видение" для Ближнего Востока разработано по аналогии с планом Маршалла, который помогал восстанавливать Европу после Второй мировой войны", - говорят авторы.

Так, США в течние десяти лет предлагают вложить в палестинские территории более 27,5 миллиарда долларов, а на палестинцев в Египте, Иордании и Ливане потратить 9,1, 7,4 и 6,3 миллиарда соответственно.

По плану 179 экономических проектов должны будут увеличить ВВП Палестины в два раза и сократить безработицу до минимума, обеспечив не менее миллиона рабочих мест. Их предполагается финансировать как из публичных, так и из частных источников.

Американская сторона планирует создать для этой цели специальный фонд, который будет распределять деньги в такие отрасли, как здравоохранение, образование, энергетика, туризм и земледелие.

Если в Иордании, Египте и Ливане большую часть финансирования планируется потратить на транспортную и дорожную инфраструктуру, то в Палестине проекты затрагивают практически все сферы жизни.

Главным вопросом остается, кто будет вкладываться в развитие региона. В интервью Reuters Кушнер рассказал о своей надежде, что основные расходы возьмут на себя арабские монархии Персидского залива, а также европейские и азиатские государства вместе с частными инвесторами.

Кушнер отметил, что план реализовать только в том случае, если все ближновосточные страны с ним согласятся.

Публикация политической части отложена до ноября, пока по итогам внеочередных выборов в Кнессет не будет сформировано израильское правительство.

Палестина бойкотирует инициативы США

В мае прошлого года Соединенные Штаты открыли в Иерусалиме американские посольство, признав город столицей Израиля. День открытия диппредстваительства для сектора Газа стал самым кровавым со времен войны с Израилем в 2014 году: погибли более 60 человек, почти две тысяч получили ранения.

С тех пор палестинские власти отказываются от диалога с США. Еще до публикации они отвергли "сделку века" и призвали все арабские страны бойкотировать семинар в Бахрейне. Призыв палестинцев услышали только Ирак и Ливан.

Палестинский руководитель Махмуд Аббас считает, что международный форум по Палестине обречен на провал.

"Форум на Бахрейне не будет успешным и не приведет ни к каким результатам, потому что он изначально строится на лжи", - сказал Аббас.

Будущие итоги конференции отвергает и контролирующее сектор Газа движение Хамас.

Кушнер подверг критике позицию палестинской стороны, заявив, что "противодействие палестинского руководства плану Трампа является стратегической ошибкой".

"Мы поддерживаем Израиль, сильного союзника и нашего партнера по безопасности, но мы также хотим удовлетворительного решения проблем для палестинцев. Критика плана исходит из эмоций, а изучение деталей не берется в расчет", - сказал советник президента США.

Какое будущее у "сделки века"

Американская газета Washington Post в начале июня писала, что госсекретарь США Майкл Помпео ввыразил сомнение по поводу реализации плана Кушнера.

Издание ссылается на аудиозапись выступления американского дипломата в ходе закрытой встречи с представителями еврейских организаций в Нью-Йорке.

"Сделку века" он назвал неисполнимой и такой, которая не сможет принести результатов. Но он надеется, что этот план не будет отвергнут со старта.

Помпео отметил, что публикацию плана неоднократно приходилось откладывать, поскольку времени, которое на него отводилось, им не хватило.

Кроме того, госсекретарь заявил об опасениях, что план будет односторонним, а выгоду из него извлекут только власти Израиля. При этом глава Госдепа отказался считать эту сделку неудачей.

Аналитики также относятся к ее перспективам пессимистично. Британское издание Financial Times отмечает, что администрация Трампа все время откладывала публикацию, чтобы дождаться наиболее удобного момента: сейчас и в США, и в Израиле начинается предвыборная кампания.

Что значительно более критично - Палестинская автономия категорически отвергла саму идею американского посредничества после того, как США признали Иерусалим столицей Израиля.

FT отмечает, что государства, согласившиеся участвовать, направляют в Бахрейн чиновников среднего ранга и представителей бизнес-сообщества. Учитывая, что речь идет о плане, призванном изменить лицо региона, уровень мог быть и более высоким.

Арабские государства, поддержавшие проведение конференции, декларируют приверженность принципу "двух государств", от которого администрация США отказалась.

Представители руководства проамериканских мусульманских стран заявляют, что урегулирование возможно только на условиях создания государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме, отмечает газета.

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Источник: korrespondent.net