С Насирова сняли ответственность по делу Онищенко

Шестой апелляционный административный суд в понедельник, 24 июня, оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева, которым ответственность за предоставление рассрочек компаниям Александра Онищенко фактически переводится с экс-главы ГФС Романа Насирова на руководителей местных налоговых инспекций, сообщают Наші гроші.

Судьи решили, что Насиров имел полномочия принимать решения о рассрочке налогового долга фирмам без ограничений в сумме и в пределах одного бюджетного года. При этом, считает суд, он не должен был анализировать финансовое состояние этих фирм, которым оказывалась рассрочка. Также суд установил, что Насиров не мог отказать в рассрочке при наличии положительного заключения территориальных органов ГФС.

Фактически данное решение и его подтверждение в апелляции дает Роману Насирову возможность переложить ответственность за предоставление рассрочек компаниям Онищенко на руководителей местных Госналоговых инспекций. Сам он в таком случае выступает лишь как лицо, утвердившее выводы, предоставленные местными Государственными налоговыми инспекциями.

Как сообщалось, Насиров подозревался в злоупотреблении властью, а именно - принятии ряда незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате на сумму 2,019 млрд грн. за пользование недрами для компаний, подконтрольных нардепу-беглецу Александру Онищенко.

Напомним, 11 декабря 2018 года Окружной административный суд города Киева отменил распоряжение КМУ об увольнении Насирова с должности председателя ГФС Украины, обязав восстановить его и выплатить упущенный заработок.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net