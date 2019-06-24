Трамп заявил о новых санкциях против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, 24 июня, что подписал указ о введении новых жестких санкций в отношении Ирана, сообщает Reuters.
Отмечается, что ограничительные меры вводятся в том числе против духовного лидера и руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи.
По словам Трампа, документ лишит лидера Ирана доступа к "ключевым финансовым ресурсам".
Ранее Трамп анонсировал новые санкции, но заявлял, что хочет заключить соглашение, чтобы поддержать ослабевающую экономику Ирана.
Перед этим Трамп предложил сделать Иран "снова великим".
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Источник: korrespondent.net
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