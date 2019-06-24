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24. 06. 2019

Трамп заявил о новых санкциях против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, 24 июня, что подписал указ о введении новых жестких санкций в отношении Ирана, сообщает Reuters.

Отмечается, что ограничительные меры вводятся в том числе против духовного лидера и руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи.

По словам Трампа, документ лишит лидера Ирана доступа к "ключевым финансовым ресурсам".

Ранее Трамп анонсировал новые санкции, но заявлял, что хочет заключить соглашение, чтобы поддержать ослабевающую экономику Ирана.

Перед этим Трамп предложил сделать Иран "снова великим".

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Источник: korrespondent.net

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