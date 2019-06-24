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24. 06. 2019

Возле полигона на Днепропетровщине из автомата ранили школьника

Следователи теруправления Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства ранения 15-летнего парня возле учебно-тренировочного полигона в селе Партизанское Днепропетровской области. Об этом сообщили в Полтавском теруправлении ГБР.

По предварительной информации, 24 июня около 11.00, во время учебно-тренировочных стрельб из автоматического оружия курсантов 1-го курса Днепропетровского государственного университета внутренних дел, огнестрельное ранение в область правого бедра получил подросток (2004 года рождения).

Получив информацию, следователи ГБР оперативно выехали на место происшествия. Продолжается комплекс неотложных следственных действий, а также выясняется, при каких обстоятельствах пострадавший оказался на линии огня.

В настоящее время парень прооперирован в Днепропетровской областной детской больницы. Ему удалили пулю из правого бедра. Кости не повреждены. Угрозы жизни нет.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина открыл стрельбу посреди улицы. Стрелок в состоянии алкогольного опьянения ранил из пистолета случайного прохожего.

Напомним, в Одессе на пляже мужчина открыл стрельбу. Гражданина одной из стран Средней Азии задержали.

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Источник: korrespondent.net

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