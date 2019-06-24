В Киев прибыла делегация из США

В Киев прибыла американская межведомственная делегация в составе представителей Министерства торговли, Министерства энергетики и Агентства торговли и развития США. Об этом сообщает посольство США в Украине в Facebook.

Заявленной целью визита является "продвижение партнерских отношений между Украиной и США".

Межведомственная делегация в Киеве встретится с представителями властей и американскими предпринимателями для продвижения партнерских отношений между Украиной и США.

"Приветствуем в Киеве межведомственную делегацию в составе Яна Стеффи, представителя по вопросам глобальных рынков Международной торговой администрации Министерства торговли США, Джозефа Уддо, представителя Министерства энергетики США, и Тодда Абрахано, представителя Агентства торговли и развития США", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Конгресс США одобрил $700 млн для Украины. Речь идет о законопроектах о финансировании Пентагона, Госдепа, Агентства США по международному развитию и смежных программ на 2020 год.

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Источник: korrespondent.net