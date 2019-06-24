Петиция к Раде о реестре педофилов набрала 25 тысяч голосов

Электронная петиция к Верховной Раде о скорейшем рассмотрении законопроекта о реестре педофилов, набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее передачи на рассмотрение. Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

В петиции отмечается, что еще два года назад эксперты разработали соответствующий законопроект. В течение этого времени он трижды проходил доработку.

"Каждый следующий вариант - это компромисс между правами детей и правами преступников", - говорится в петиции.

Автор петиции Анна Маляр и подписавшиеся люди требуют немедленного принятия соответствующего закона.

"Обращаемся к народным депутатам. Промедление с принятием законопроекта №6607 имеет очень высокую цену - искалеченные жизни детей. Разве это не повод объединиться всем, независимо от политических взглядов, и защитить наших детей", - говорится в сообщении.

Также отмечатся, что согласно исследованию Совета Европы, которое проводилось полтора года назад, 21% опрошенных детей подвергались сексуальному насилию, а увеличение случаев сексуального насилия над детьми - мировая тенденция.

В петиции предлагается введение Единого реестра лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей с доступом для правоохранительных органов и Министерства юстиции и правом на получение информации для руководителей детских учреждений; усиление ответственности за половые преступления против детей; химическую кастрацию для педофилов.

Отмечается, что что химическая кастрация применяется в США, Великобритании, Германии, Польше, Чехии, Южной Корее, Аргентине, России, Казахстане.

Ранее сообщалось, что в Запорожье фотограф насиловал двухлетнюю девочку. У мужчины также нашли видеоархив с детской порнографией.

А в Одессе 64-летний продавец в киоске изнасиловал 13-летнюю девочку, которая пришла за покупками.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net