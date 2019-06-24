Чиновники Киевского бронезавода разворовали почти 10 миллионов – ГБР

Следователи Управления по расследованию военных преступлений Государственного бюро расследований разоблачили растрату государственных средств должностными лицами государственного предприятия Киевский бронетанковый завод на сумму более 9 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Установлено, что должностные лица ГП Киевский бронетанковый завод 30 июля 2018 года заключили договор поставки с ООО Торговый дом Партсет комплектующих и запчастей к бронетанковой технике, которые уже были в использовании и не соответствуют установленным техническим требованиям, под видом новых.

"Указанный договор был заключен на сумму 3,8 млн грн. При этом тендер на поставку был проведен только 10 августа 2018 года, то есть через 11 дней. Во время тендерной закупки среди четырех участников определено победителем именно ООО Торговый дом Партсет, который предложил аналогичную сумму. То есть, договор поставки на соответствующую сумму был заключен ранее проведенного тендера, что указывает на фиктивность проведения процедуры закупки", - говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что в дальнейшем в рамках указанного договора были подписаны дополнительные спецификации, в результате чего сумма договора увеличилась до 9,14 млн грн.

Как выяснилось, ГП Киевский бронетанковый завод оплату за указанные запчасти в сумме 9,14 млн грн не осуществил. При этом, согласно информации Государственной фискальной службы, была представлена отчетность о поставке товаров на указанную сумму.

Досудебное расследование продолжается. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, что согласно расследованию журналистов, предприятия Укроборонпрома покупали детали, поставленные контрабандой из России группой дельцов. При этом цены на детали завышались в несколько раз.

Участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе в СМИ называли экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Впоследствии его уволили с должности.

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Источник: korrespondent.net