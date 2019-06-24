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24. 06. 2019

ПАСЕ отклонила правки Украины в резолюцию по РФ

В Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили более 200 украинских правок в резолюцию по возвращению делегации Российской Федерации. Об этом сообщает вице-спикера Верховной рады Ирина Геращенко в Facebook.

Как сообщается, "за" правки проголосовали лишь 52 евродепутата, 110 - "против".

"Примерно такой расклад сейчас в ПАСЕ, где происходит настоящий Страсбурзський заговор некоторых европейских политиков и делегаций", - заявила Геращенко. 

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй поддержала возвращение России в ПАСЕ, заявив, что сохранение РФ в Совете Европы позволит наказать Россию за нарушение ею прав человека.

Как сообщалось, в Парламентскую ассамблею поступили два запроса о проведении срочных дебатов под названием "Обязанность всех государств-членов обеспечить, чтобы виновные в сбитии рейса MH17 17 июля 2014 года были привлечены к судебной ответственности" и "Прекращение российского шантажа: просьба к Комитету министров привлечь Российскую Федерацию к ответственности за неуплату членских взносов". Однако сегодня ПАСЕ отклонила проведение этих дебатов.

Также сегодня украинская делегация обвинила президента ПАСЕ в грубом нарушении регламента.

Как известно, в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в связи с аннексией Крыма, а РФ в ответ перестала участвовать в сессиях ассамблеи. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась. С 2017 года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы.

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Источник: korrespondent.net

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