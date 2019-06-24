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24. 06. 2019

В Грузии возобновились протесты

В столице Грузии Тбилиси на проспекте Руставели у здания парламента началась пятая акция протеста, сообщает Sputnik-Georgia.

В ходе акции было объявлено, что хотя изменение избирательной системы является положительным шагом, протестующие не намерены расходиться пока в отставку не будет отправлен министр внутренних дел Георгий Гахария.

Среди выступающих была бывшая первая леди Мака Чичуа, жена бывшего президента страны Георгия Маргвелашвили.

Как отметила Чичуа, она сама приняла решение прийти на акцию и что ее супруг вряд ли там появится.

"Очень сложно было смотреть на молодых людей, на их окровавленные лица… То, что я увидела, совершенно для меня непонятно. Как можно стрелять в молодых, чистых людей, которые хотят зафиксировать свой протест и свое видение", - заявила она.

Как сообщалось, проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые с 20 июня устраивают массовые выступления у здания парламента в Тбилиси. Митингующие также требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии и освобождения задержанных на демонстрациях у здания законодательного органа.

Напомним, в ночь на 21 июня в центре Тбилиси начались акции протеста, которые спровоцировал визит в страну делегации российских депутатов.

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Источник: korrespondent.net

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