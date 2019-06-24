Онищенко повторно не пустили на выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во второй раз отказала в регистрации народного депутата-беглеца Александра Онищенко кандидатом в нардепы на досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА на своей странице в Facebook в понедельник, 24 июня.
Напомним, 15 июня ЦИК отказала Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы, так как за последние пять лет он не проживал в Украине. Онищенко подал в суд на решение ЦИК, и 21 июня Шестой апелляционный админсуд обязал ЦИК зарегистрировать его кандидатом в нардепы по округу №93 в Киевской области.
Решение в пользу Онищенко было принято на основании представленных им документов о том, что с 2016 года и по настоящее время Онищенко "находится за пределами государства, поскольку представлял Украину на соревнованиях по конному спорту в статусе всадника".
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Источник: korrespondent.net
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