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24. 06. 2019

Онищенко повторно не пустили на выборы в Раду


Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во второй раз отказала в регистрации народного депутата-беглеца Александра Онищенко кандидатом в нардепы на досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА на своей странице в Facebook в понедельник, 24 июня.
 
Отмечается, что Онищенко отказали в регистрации из-за того, что в течение последних пяти лет он не проживает на территории Украины.
 
"Скандальный депутат-беглец Александр Онищенко собрался в народные депутаты, но ЦИК уже второй раз отказывает в регистрации. И все из-за того, что в течение последних пяти лет он не проживал в Украине", – говорится в сообщении.



Напомним, 15 июня ЦИК отказала Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы, так как за последние пять лет он не проживал в Украине. Онищенко подал в суд на решение ЦИК, и 21 июня Шестой апелляционный админсуд обязал ЦИК зарегистрировать его кандидатом в нардепы по округу №93 в Киевской области.

Решение в пользу Онищенко было принято на основании представленных им документов о том, что с 2016 года и по настоящее время Онищенко "находится за пределами государства, поскольку представлял Украину на соревнованиях по конному спорту в статусе всадника".

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Источник: korrespondent.net

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