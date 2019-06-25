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25. 06. 2019

Порошенко предложил переименовать Грузию


Бывший президент Петр Порошенко на фоне протестов в Тбилиси предложил переименовать Грузию в Сакартвело. Соответствующий призыв политик опубликовал на своей странице в Facebook в понедельник, 24 июня.
 
По словам Порошенко, он "полностью поддерживает борьбу грузинского народа с российской агрессией".
 
"Россия нанесла новый удар. По туристическому сектору, закрыв авиасообщение. Конечно, я призываю украинцев отдыхать в Украине, но тем, кто планирует отдыхать за границей или в оккупированном Крыму, рекомендую переориентироваться на Грузию", – заявил экс-президент.
 
Порошенко призвал украинцев "не бросать в беде грузинских братьев", а кабмин страны – предоставить скидку для туристов на направления Украина–Грузия–Украина.
 
Кроме того, экс-президент подчеркнул, что украинским властям стоит задуматься о переименовании Грузии в Сакартвело, так как Тбилиси изменил ранее написание с Kiev на Kyiv и теперь на табло в аэропортах и на вокзалах отображается именно такой вариант названия украинской столицы.



Напомним, в ночь на 21 июня в центре Тбилиси начались акции протеста, которые спровоцировал визит в страну делегации российских депутатов. При разгоне митинга у здания парламента пострадали 240 человек.

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Источник: korrespondent.net

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