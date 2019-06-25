Илон Маск назвал главную проблему человечества



Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск поделился в Twitter своим мнением по поводу судьбы человечества в 2050 году.



По словам предпринимателя, настоящая проблема заключается в том, что население Земли стареет и сокращается.



Маск считает, что проблема перенаселенности человечеству не угрожает, так как к 2050 году число пожилых людей превысит количество молодых.



По мнению основателя SpaceX, демографический график населения будет похож на перевернутую пирамиду: людей старшего возраста будет больше, а молодых – меньше.



Маск отвечал на твит аккаунта World of Engineering, в котором приводился прогноз по населению планеты в 2050 году. Там была обозначена цифра 9 346 399 468. Он сослался на норвежского ученого Йоргена Рандерса и назвал его подсчеты более точными, чем подсчеты ООН.



Напомним, в ООН прогнозируют, что число жителей Земли к 2050 году достигнет 9,7 миллиарда человек, но общий темп роста продолжит падение. Украина вошла в список стран, население которых к 2050 году сократится более чем на 20%.

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Источник: korrespondent.net