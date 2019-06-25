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25. 06. 2019

Куба пообещала поддержку Ирану в конфликте с США


Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес написал в Twitterо всесторонней поддержке, которую страна готова оказать Ирану в конфликте с США.

"Куба выражает солидарность с Исламской Республикой Иран перед агрессивной эскалацией со стороны США. Призываем Вашингтон вернуться к диалогу и сотрудничеству на основе принципов международного права", – написал он.

Напомним, США ужесточили санкциипротив Ирана из-за уничтожения американского беспилотника над Ормузским проливом. Иран предостерег США от вооруженного конфликта.

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Источник: korrespondent.net

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