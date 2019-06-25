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25. 06. 2019

Трамп и Путин обсудят Украину на саммите G20


Американский лидер Дональд Трамп намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.
 
По данным агентства, администрация США подтвердила встречу Трампа с Путиным на саммите G20.
 
Отмечается, что Трамп также хочет поговорить с Путиным об Иране, контроле над вооружениями и других вопросах. При этом дата встречи двух лидеров пока неизвестна.

Напомним, первая встреча Путина и Трампа состоялась на полях саммита G20 в Гамбурге в начале июля 2017 года. Она продолжалась более двух часов вместо запланированных тридцати минут.

Позже стало известно, что лидеры беседовали во второй раз во время ужина в Гамбурге.

Вторая встреча президентов РФ и США проходила в Хельсинки в июле 2018 года. Путин и Трамп общались тет-а-тет более двух часов, а позже приняли участие в переговорах в расширенном составе. 

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Источник: korrespondent.net

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