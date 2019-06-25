ПАСЕ проголосовала за возвращение делегации РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) во время заседания 25 июня поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
"ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору. Завтра битва будет продолжаться. За санкции, которые остались среди возможных", - написал он на своей странице в Facebook.
Напомним, ранее в ПАСЕ отклонили более 200 украинских правок в резолюцию по возвращению делегации России. Обсуждение резолюции длилось девять часов.
Мэй поддержала возвращение России в ПАСЕ
Как известно, в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в связи с аннексией Крыма, а РФ в ответ перестала участвовать в сессиях ассамблеи. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась. С 2017 года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы.
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Источник: korrespondent.net
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