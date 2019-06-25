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25. 06. 2019

КНДР к денуклеаризации не готова – разведка США


Глава Разведуправления Пентагона, генерал-лейтенант сухопутных войск Роберт Эшли выразил сомнения в готовности лидера КНДР Ким Чен Ына к проведению полной денуклеаризации, сообщает телеканал Fox News.

"Мы в разведывательном сообществе США продолжаем считать, что северокорейский лидер не готов к ядерному разоружению страны", – заявил он.

Напомним, в июне 2018 года состоялся исторический саммит президента США и лидера КНДР в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

Позже СМИ сообщали, что КНДР продолжает вести разработки ракетных вооружений, несмотря на официальные заявления об их прекращении.

27-28 февраля 2019 года в Ханое прошел второй саммит с участием Трампа и Ким Чен Ына. Ожидалось, что они подпишут совместное двустороннее соглашение, однако лидеры США и КНДР не смогли достичь согласия.

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Источник: korrespondent.net

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