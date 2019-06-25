Украинская делегация намерена покинуть ПАСЕ

Исполняющая обязанности председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции Мария Ионова допускает, что после возвращения полномочий делегации Российской Федерации в ПАСЕ украинская делегация может приостановить свое участие в этой организации. Об этом она сообщила в комментарии агентству Интерфакс-Украина по телефону из Страсбурга во вторник, 25 июня.

"Делегация соберется и будет решать. В принципе мы не видим себя в одном зале с русскими. Мы просто приостановим участие Украины в летней сессии… И вообще я не знаю, можно ли будет туда возвращаться, если честно", - сказала Ионова.

Народный депутат также сообщила, что украинская делегация, будет протестовать во время процедуры возвращения полномочий членов российской делегации во вторник.

"Мы встанем и будем протестовать. И когда они останутся в зале, мы покинем его. Пусть они голосуют за Генерального секретаря (ПАСЕ- ред.) без Украины", - отметила Ионова.

Ионова напомнила, что шесть из 11 депутатов из делегации РФ находятся под мировыми санкциями, поскольку они голосовали за введение войск в Украину.

"Члены парламентской ассамблеи совершают самоубийство… это начало разрушения самой организации", - сказала депутат, комментируя резолюцию о возвращении делегации РФ.

Ионова напомнила, что в последние пять лет в подобных критических ситуациях на помощь приходил пятый президент Петр Порошенко – "он включался и просто звонил кому надо, держал связь и с Меркель (федеральный канцлер Германии Ангела Меркель – ред.) , и с другими".

По словам народного депутата, в администрации президента Владимира Зеленского дважды проигнорировали официальные обращения представителей украинской делегации в ПАСЕ , которые предлагали встретиться с главой государства перед его визитом во Францию, чтобы рассказать "о всех угрозах, поскольку понимали позицию французов".

Она подчеркнула, что немцы и французы "сегодня и в последнее время не скрывали свою пророссийскую политику". Также она сообщила, что в резолюции не прописаны санкции, которые применяются.

Напомним, ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Документ меняет правила Ассамблеи и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РФ. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

Обсуждение резолюции длилось девять часов.В ПАСЕ отклонили более 200 украинских правок в резолюцию по возвращению делегации России.

В 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в связи с аннексией Крыма, а РФ в ответ перестала участвовать в сессиях ассамблеи. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась. С 2017 года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы.

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Источник: korrespondent.net