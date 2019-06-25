Налогового инспектора подозревают в продаже данных об участниках АТО

Служба безопасности Украины задержала начальника отдела налоговой инспекции Главного управления Государственной фискальной службы в Кировоградской области по подозрению в продаже секретной информации об участниках АТО и воинских частях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник за различные суммы продавал информацию из закрытых баз данных в отношении военнослужащих, в том числе участников АТО. Также злоумышленник сбывал сведения о подрядчиках, которые проводят ремонтные работы на территориях воинских частей в регионе.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов противоправной деятельности налоговика.

Правоохранители задержали чиновника на одной из городских улиц недалеко от рабочего места после получения очередной суммы взятки и передачи флэш-носителя с конфиденциальной информацией.

фото - СБУ

Продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее в Черновицкой области были задержаны таможенник и пограничники, которые требовали взятки у иностранцев за ввоз автомобилей на еврономерах без осмотра.

Также сообщалось, что судью Хозяйственного суда Сумской области задержали при получении взятки в размере четырех тысяч долларов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net