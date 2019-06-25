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25. 06. 2019

МИД Украины ответил на решение ПАСЕ по России

МИД Украины считает, что принятая Парламентской Ассамблеей Совета Европы резолюция по РФ "недопустима уступка" России, которая грубо нарушает нормы и принципы международного права, в том числе Устава Совета Европы, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 25 июня.

"Существенное ослабление санкционного механизма ПАСЕ, предусмотрено принятой резолюцией, произошло на фоне отсутствия каких-то конструктивных шагов со стороны Российской Федерации, кричащего невыполнения этой страной взятых на себя обязательств, а также резолюций ПАСЕ, одобренных в ответ на российскую агрессию", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что ситуация "является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Российской Федерации".

"Лишив себя возможности использовать более действенные санкции, Ассамблея значительно ослабила свою роль в современной европейской политике, а затем и способность эффективно защищать верховенство права, права человека и демократию во всех государствах-членах Совета Европы, в том числе в Российской Федерации. Досадно констатировать сегодня, когда Совет Европы отмечает свою 70-ю годовщину, которую Парламентская Ассамблея потеряла свой авторитет, и Организация больше не может играть роль, которой ее наделили отцы-основатели", - добавили в МИД.

МИД Украины подчеркивает, что последовательно выступало против такого сценария, и эта позиция остается неизменной.

"Несмотря не то, что сегодня мы стали свидетелями поражения европейского парламентаризма, моральная победа остается за теми странами, которые не поддержали разрушительные решения в Совете Европы", - сообщили в МИД.

Напомним, ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Документ меняет правила Ассамблеи и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РФ. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

Обсуждение резолюции длилось девять часов.В ПАСЕ отклонили более 200 украинских правок в резолюцию по возвращению делегации России. 

В 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в связи с аннексией Крыма, а РФ в ответ перестала участвовать в сессиях ассамблеи. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась. С 2017 года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы.

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Источник: korrespondent.net

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