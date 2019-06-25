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25. 06. 2019

В больнице Мариуполя умерла 23-летняя роженица

В перинатальном центре Мариуполя умерла 23-летняя роженица. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области во вторник, 25 июня.

"20 июня, в 6:08, в Перинатальный центр Мариуполя в тяжелом состоянии поступила 23-летняя беременная женщина с антенатальной смертью ребенка. По результатам осмотра консилиумом врачей женщину перевели в палату интенсивной терапии и в 10:00 ей проведено оперативное родоразрешение", - сказано в сообщении.

Состояние женщины ухудшилось в воскресенье, 23 июня, когда в 8:20 у нее начался отек легких. После интенсивной терапии и повторного осмотра врачами, ее отправили в реанимацию.

"Принятые легочно-сердечные реанимационные мероприятия жизни пациентке, к сожалению, не спасли - в 14:30 из-за нарастающей полиорганной недостаточности женщина умерла", - констатировали в прокуратуре.

В данный момент прокуратура проводит досудебное расследование по признакам ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медработником (ч.1 ст.140 УК).

Чтобы установить причину смерти женщины и ее ребенка, назначена череда экспертиз, в том числе судебно-медицинская, а также наложен арест на изъятую медицинскую документацию.

Напомним, что ранее в Мариуполе задержали мужчину за попытку изнасилования 11-летней девочки.

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Источник: korrespondent.net

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