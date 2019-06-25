Лента RSS
Подписаться на ленту
25 июня 2019, вторник, 10:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,32
25. 06. 2019

Возле Ровно загорелась свалка

Неподалеку от Ровно загорелась городская свалка. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы Главного управления ГСЧС в Ровенской области Дмитрия Мельника сообщает УНИАН во вторник, 25 июня.

Сигнал о возгорании пожарные получили в 4:45 утра. К ликвидации пожара привлекли три машины и 18 спасателей. Еще две машины и четырех работников предоставило городское коммунальное предприятие, на балансе которого находится свалка.

На данный момент площадь пожара составляет 0,5 гектара.

"Сейчас проводятся все необходимые меры для скорейшей ликвидации пожара", - заверил Дмитрий Мельник.

Напомним, что ранее в Житомирской области свалка горела пять суток.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Валера был сторонником семейных ценностей. Но забрать их из ломбарда шансов уже не было.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.