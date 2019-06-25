Возле Ровно загорелась свалка

Неподалеку от Ровно загорелась городская свалка. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы Главного управления ГСЧС в Ровенской области Дмитрия Мельника сообщает УНИАН во вторник, 25 июня.

Сигнал о возгорании пожарные получили в 4:45 утра. К ликвидации пожара привлекли три машины и 18 спасателей. Еще две машины и четырех работников предоставило городское коммунальное предприятие, на балансе которого находится свалка.

На данный момент площадь пожара составляет 0,5 гектара.

"Сейчас проводятся все необходимые меры для скорейшей ликвидации пожара", - заверил Дмитрий Мельник.

Напомним, что ранее в Житомирской области свалка горела пять суток.

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Источник: korrespondent.net