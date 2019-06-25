Резкое обострение в зоне ООС: за сутки 44 обстрела

Сепаратисты за сутки, 24 июня, 44 раза нарушили режим прекращения огня, из них 15 раз – из оружия, запрещенного минскими соглашениями, двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 33 раза обстрелял позиции Объединенных сил: трижды вблизи Водяного – из артиллерийских систем калибра 152 мм, миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; пять раз в районе населенного пункта Авдеевка – из минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов; рядом с Красногоровкой – со станкового противотанкового гранатомета; шесть раз окраины Павлополя – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; семь раз вблизи Марьинки – с миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Также дважды в районе населенного пункта Богдановка – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия; три раза неподалеку Широкино – с миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; окрестности Каменки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; вблизи Песок – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; дважды район населенного пункта Новоселовка вторая – с миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку от Чермалыка – со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; окрестности Талаковки – со станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 11 раз: дважды район населенного пункта Южное – из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; два раза неподалеку Новгородского – из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; окрестности Новолуганского – из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм; дважды район населенного пункта Крымское – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; три раза вблизи Луганского – с автоматических гранатометов; неподалеку Кряковки – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"За прошедшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения, еще двое – боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - отметили в пресс-центре.

С начала текущих суток противник один раз обстрелял позиции Объединенных сил – вблизи населенного пункта Лебединский стреляли с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Напомним, за сутки 22 июня на Донбассе произошел 31 обстрел со стороны сепаратистов. Тогда один украинский военный погиб и еще восемь были ранены. По данным разведки, ответным огнем один сепаратист был ранен. Также удалось уничтожить беспилотник противника и повредить одну бронемашину.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net