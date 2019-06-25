Лента RSS
Подписаться на ленту
25 июня 2019, вторник, 10:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,32
25. 06. 2019

Резкое обострение в зоне ООС: за сутки 44 обстрела

Сепаратисты за сутки, 24 июня, 44 раза нарушили режим прекращения огня, из них 15 раз – из оружия, запрещенного минскими соглашениями, двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 33 раза обстрелял позиции Объединенных сил: трижды вблизи Водяного – из артиллерийских систем калибра 152 мм, миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; пять раз в районе населенного пункта Авдеевка – из минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов; рядом с Красногоровкой – со станкового противотанкового гранатомета; шесть раз окраины Павлополя – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; семь раз вблизи Марьинки – с миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Также дважды в районе населенного пункта Богдановка – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия; три раза неподалеку Широкино – с миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; окрестности Каменки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; вблизи Песок – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; дважды район населенного пункта Новоселовка вторая – с миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку от Чермалыка – со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; окрестности Талаковки – со станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 11 раз: дважды район населенного пункта Южное – из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; два раза неподалеку Новгородского – из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;  окрестности Новолуганского – из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм; дважды район населенного пункта Крымское – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; три раза вблизи Луганского – с автоматических гранатометов; неподалеку Кряковки – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"За прошедшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения, еще двое – боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - отметили в пресс-центре.

С начала текущих суток противник один раз обстрелял позиции Объединенных сил – вблизи населенного пункта Лебединский стреляли с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Напомним, за сутки 22 июня на Донбассе произошел 31 обстрел со стороны сепаратистов. Тогда один украинский военный погиб и еще восемь были ранены. По данным разведки, ответным огнем один сепаратист был ранен. Также удалось уничтожить беспилотник противника и повредить одну бронемашину.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Валера был сторонником семейных ценностей. Но забрать их из ломбарда шансов уже не было.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.