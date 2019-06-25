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25. 06. 2019

ЦИК зарегистрировал более четырех тысяч кандидатов в депутаты Рады

ЦИК по состоянию на утро 25 июня зарегистрировал в одномандатных избирательных округах на досрочных выборах Верховной рады 2331 кандидата в депутаты и 2335 кандидатов в депутаты, включенных в избирательные списки 18 политических партий. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

"ЦИК зарегистрировал 2335 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки 18 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе. В одномандатных избирательных округах зарегистрирован 2331 кандидат, в том числе баллотирующиеся в порядке самовыдвижения - 1 тыс. 507, выдвинутых политическими партиями - 824", - сказано в сообщении.

Кроме того, ЦИК зарегистрировал 252 официальных наблюдателя на выборах от иностранных государств и международных организаций.

Регистрация кандидатов в депутаты продлится до 25 июня включительно. До 8 июля партии еще могут снимать с регистрации тех или иных кандидатов.

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Источник: korrespondent.net

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