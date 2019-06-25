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25. 06. 2019

В Литве начались учения ВВС НАТО

Двухдневные учения военно-воздушных сил НАТО Ramstein Alloy начались во вторник, 25 июня, в небе Литвы, а также других стран Балтии. Об этом сообщило командование вооруженных сил республики.

"Целью тренировки является совершенствование контроля над воздушным пространством стран Балтии во взаимодействии с союзниками, осуществляющими миссию воздушной полиции в небе Литвы, Латвии и Эстонии", - говорится в сообщении.

В ходе учений будут отрабатываться процедуры поисково-спасательных операций, действия при потере связи с воздушным судном, дозаправка самолетов в воздухе.

Участие в Ramstein Alloy принимают находящиеся на литовской авиабазе Зокняй, откуда они патрулируют в воздушном пространстве стран Балтии, истребители ВВС Венгрии JAS-39 Gripen и ВВС Испании F-18, а также истребители ВВС Великобритании Eurofighter Typhoon, осуществляющие аналогичную миссию с эстонской авиабазы Эмари.

В учениях также задействованы средства ВВС Германии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швеции и Финляндии, самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО E-3A.

Учения проходят в международном воздушном пространстве, а также в воздушном пространстве Финляндии, Эстонии, Литвы и Латвии.

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Источник: korrespondent.net

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