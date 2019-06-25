Бекиров в СИЗО Симферополя "практически ничего не ест" - адвокат

Эдем Бекиров, которого держат в СИЗО Симферополя. "практически ничего не ест, опасаясь скачка уровня сахара в крови". Об этом со ссылкой на адвоката Алексея Ладина сообщает издание Крым.Реалии во вторник, 25 июня.

Адвокат посетил заключенного в СИЗО. Тот рассказал защитнику, что его вывозили в больницу имени Семашко в Симферополе, где взяли анализы крови внутривенно и из пальца (для проверки уровня сахара), а также в кардиоцентр для консультации кардиолога. Тем не менее, манипуляции врачей заняли всего 20-30 минут.

"То есть, это очередной формальный вывоз в больницу. По словам врачей, сахар у него был в норме", - рассказал адвокат.

Бекиров объяснил, что пониженный сахар вызван тем, что он практически перестал питаться в СИЗО, поскольку опасается именно скачка уровня сахара.

"Он мне так и говорит: "Я боюсь есть, потому что сахар может подскочить и ситуация может быть вплоть до комы", - передал слова подзащитного Ладин.

Кардиолог в свою очередь оценил степень риска здоровью Эдема Бекирова как "очень высокую".

Напомним, что ранее омбудсмен Людмила Денисова высказывала обеспокоенность тем, что в СИЗО, где держат Бекирова, разгорелась эпидемия кори - с его иммунитетом риск для его жизни очень высок. Также ЕСПЧ обязал Россию перевести Бекирова из тюрьмы в больницу, но это требование не выполнили.

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Источник: korrespondent.net