Старейший детский журнал Украины прекращает работу

Один из старейших детских журналов Украины “Барвинок”, который имеет 90-летнюю историю, прекращает работу. Об этом сообщила в июньском выпуске редакция журнала.

“Ваши встревоженные звонки, E-mail по поводу будущего “Барвинка” очень смущают нас. Нам самим невыразимо грустно и тяжело, и объясняем все как есть. Дети массово погружаются в виртуальный мир, это не лучшее время для журнала с его апеллированием к смыслов реальности... Наш кораблик уже пришвартовывается, мы сходим на берег, где нас ждут рукописи еще не законченных книг, учебников, волонтерская работа. Так что еще встретимся. Поэтому не прощаемся, а говорим: “До свидания!" - говорится в сообщении.

Журнал основан в 1928 году. Совокупный тираж за более 86 лет превысил 315 млн экземпляров. Издателем журнала был редакционный коллектив, оформлен как собственник. Государственных дотаций издание не получает в связи с законодательством о независимости СМИ.

Ежемесячный литературно-художественный журнал "Барвинок" для детей младшего и среднего школьного возраста основан в январе 1928 года в Харькове под названием "Жовтень". После военного перерыва его выпуск возобновили в апреле-мае 1945 года уже в Киеве как "Барвинок".

Ранее администрация кинотеатра Киев, который расположен в центре столицы, в пятницу, 7 июня, сообщила о попытке захвата здания неизвестными людьми.

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Источник: korrespondent.net