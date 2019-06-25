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25. 06. 2019

Трамп о женщине, обвинившей его в изнасиловании: Она не в моем вкусе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Джин Кэрролл, обвинившая его в изнасиловании, "не в его вкусе". Об этом он сказал в интервью изданию The Hill во вторник, 25 июня.

"Я скажу это с большим уважением: во-первых, она не в моем вкусе. Во-вторых, этого никогда не было. Этого никогда не было, окей?" - сказал президент, сидя в Овальном кабинете.

Тем не менее, ранее Джин Кэрролл подробно описала нападение, в ответ на заявления Трампа о том, что он ее не знает, поделилась совместным фото. На снимке запечатлены Дональд Трамп, Джин Кэрролл, Джон Джонсон и Ивана Трамп. Фото датируется концом 1980-х годов.

 
Напомним, что ранее писательница Джин Кэрролл обвинила Дональда Трампа в изнасиловании, которое по ее словам произошло в середине 1990-х.

Прежде Трампа неоднократно обвиняли в приставаниях, хотя ни одно дело до настоящего времени не было расследовано или доказано в суде.

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Источник: korrespondent.net

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