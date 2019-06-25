За сутки в Украине утонули четверо детей

За сутки в Украине утонули четверо несовершеннолетних, среди которых - трехлетняя девочка. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Суточная сводка о гибели детей, как с фронта. Волынская область: утром в пруду утонула 17-летняя жительница Иваничивского района. Вечером в пруду Старовыжевского района утонул ребенок, 2017 г.р. Житомирская область: в реке утонул парень, 2002 г.р. Киевская область: в карьере утонули мужчина, 1961 г.р., и его трехлетняя дочь", - сообщил Аброськин.

Отметим, что по состоянию на 1 июня в Украине утонули 274 человека. За неполный месяц число погибших увеличилось более чем в два раза.

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В Украине за выходные утонули 42 человека

Источник: korrespondent.net