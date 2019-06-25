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25. 06. 2019

На арсенале в Казахстане прекратились взрывы

Взрывы боеприпасов на территории воинской части в городе Арысь на юге Казахстана прекратились. Об этом на брифинге во вторник, 25 июня, заявил замглавы МВД страны Юрий Ильин, сообщает Интерфакс.

"Взрывы на территории воинской части уже не регистрируются. Группировка сил и средств МВД численностью более 1,2 тысячи человек и более 180 единиц техники продолжает оставаться на месте дислокации", - заявил Ильин.

По его словам, ликвидированы 45 пожаров, из них 21 - в жилом секторе, 9 - в хозпостройках и 15 природных возгораний. Все они образовались в результате разлета осколков и боеприпасов.

Минобороны исследовало склады с помощью беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что на территории складов хранения боеприпасов обнаружены девять очагов тления. 

Ильин отметил, что угроза повторных взрывов пока сохраняется, однако прежнего объема "не повторится".

 

Напомним, в военной части казахского города Арысь 24 июня произошли взрывы на складе боеприпасов. По меньшей мере 46 человек пострадали, два человека погибли. Власти эвакуировали население города Арысь. Также в сети появилось видео взрывов.

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Источник: korrespondent.net

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