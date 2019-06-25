В Австрии начали рассматривать дело об экстрадиции Фирташа в США - СМИ

Верховный суд Австрии во вторник, 25 июня, начал рассмотрение апелляции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа на принятое в феврале 2017 года решение апелляционного суда о его экстрадиции в США, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что кроме самого Фирташа и его адвокатов, на заседании присутствуют народные депутаты Сергей Левочкин, Михаил Папиев, экс-банкир Денис Горбуненко, украинские и австрийские СМИ. Небольшой зал суда переполнен.

Как уточнил журналистам адвокат украинского бизнесмена, согласно австрийскому законодательству, окончательное решение об экстрадиции - за федеральным министром юстиции Австрии.

Напомним, ранее генпрокурор Австрии обжаловал экстрадицию Фирташа. Также сообщалось, что Генеральная прокуратура готовит подозрения бизнесмену.

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Источник: korrespondent.net