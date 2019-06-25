Зеленский ответил на решение ПАСЕ: Я разочарован

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован решением ПАСЕ отменить механизм санкций и вернуть Россию в организацию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации", – написал он.

Зеленский напомнил, что на прошлой неделе лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и канцлером Германии.

"Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе", – отметил президент.

Глава государства поблагодарил украинскую делегацию и страны, которые поддерживали украинскую инициативу не допустить возвращения России.

"Главным аргументом в пользу возвращения стали необходимость защиты прав человека и гражданина как высших демократических ценностей. Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей о ценностях материальных. А еще хочу увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в Ассамблею – организацию, которая 70 лет защищает верховенство права в Европе – будут отстаивать и требовать другого возвращения – возвращения пленных украинских моряков", – заявил Зеленский.

Он напомнил, что во вторник, 25 июня, истекает срок выполнения соответствующего требования Международного трибунала по морскому праву.

Напомним, ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Документ меняет правила Ассамблеи и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РФ. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

Обсуждение резолюции длилось девять часов.В ПАСЕ отклонили более 200 украинских правок в резолюцию по возвращению делегации России.

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Источник: korrespondent.net