В Кропивницком правоохранители задержали банду рэкетиров, которые требовали от своих жертв оплатить несуществующие долги и били в случае неуплаты. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Правоохранители сообщили, что к ним обратился мужчина, который стал жертвой рэкетиров. Участники банды требовали с него 10 тысяч долларов. А когда мужчина отказал, рэкетиры его избили, сломав ребро. При этом злоумышленники грозили, что если он не отдаст деньги, его ждет серьезная расправа.

Также рэкетиры утверждали, что их банду контролирует местный криминальный авторитет Кеваль, который имеет связи с чиновниками, поэтому обращаться к правоохранителям мужчине нет смысла.

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по статье о вымогательстве. Впоследствии они установили, что участники банды действительно действуют от имени 53-летнего криминального авторитета, который в свою очередь представляет интересы "вора в законе" по прозвищу Армен Хохол.

В ходе спецоперации жертва рэкетиров передал им часть денег и собственный автомобиль. Злоумышленников задержали сразу после получения 16 тысячи гривен и ключей от машины.

Во время обыска у мужчин нашли деньги, ножи, устройства для отстрела под патрон "Флобера", маску, мобильные телефоны и документы. Правоохранители поместили троих участников банды в СИЗО и готовят сообщение о подозрении и избрание меры пресечения. Им грозит до семи лет за решеткой.

Cмотрите фотогалерею: В Кропивницком задержали банду рэкетиров

Напомним, в конце мая в Житомирской области задержали банду вымогателей. Задержание произошло при передаче прав собственности на имущественный комплекс одного из пострадавших.

А в Виннице задержали рэкетиров, вымогавших у фермера $240 тысяч. Чтобы он стал более сговорчивым, злоумышленники применяли к мужчине методы физического воздействия.

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Источник: korrespondent.net