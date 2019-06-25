Украина официально остановила роботу в ПАСЕ

Украинская делегация в ПАСЕ официально объявила о решении остановить работу в Ассамблее в знак протеста против возвращения делегации РФ. Об этом заявил глава делегации Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

Украинская делегация решила прекратить участие в работе ПАСЕ, кроме вопросов, связанных с лишением полномочий российской делегации.

Делегация обращается к Верховной раде с необходимостью срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в ПАСЕ в дальнейшем.

Также делегация обращается к президенту и МИД – немедленно выработать четкую позицию относительно дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы.

Напомним, ПАСЕ поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Документ меняет правила Ассамблеи и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении РФ. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

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Источник: korrespondent.net