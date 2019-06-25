Блогеру Шарию отказали в регистрации кандидатом в депутаты

Центральная избирательная комиссия отказала Анатолию Шарию в регистрации кандидатом на досрочные выборы в Верховную Раду. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК во вторник, 25 июня.

Шарий не сможет баллотироваться в Раду, так как последние пять лет проживал за рубежом, а это противоречит Конституции. Согласно Конституции, кандидат в депутаты ВР должен проживать на территории Украины последние пять лет.

"Отказано в регистрации кандидатам в народные депутаты Украины Шарию А. А. и Евтухову Е. А., включённым в избирательный список политической партии "Партия Шария" под № 1 и № 5 в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее ЦИК не пустил на выборы партию Саакашвили, а также отказался регистрировать Клюева на досрочных выборах.

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Источник: korrespondent.net