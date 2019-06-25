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25. 06. 2019

Военный показал уничтожение укреплений сепаратистов

Офицер Вооруженных сил Украины Дмитрий Мюллер во вторник, 25 июня, опубликовал видео, на котором, по его словам, показано уничтожение огневых точек противника в районе Докучаевска (Донецкая область).

"В районе Докучаевска стало чище на 3 огневые точки противника. В результате успешной операции одного из подразделений ВСУ с помощью ПТРК было ликвидировано 10 боевиков. Еще 13 супостатов пополнили "300-ый батальйон"", - прокомментировал он свое видео.

Напомним, ранее волонтер выложил видео, на котором, по его словам, "антиснайпер" уничтожил снайпера на окраине Донецка с расстояния 850 метров.

До этого в сети показали видео уничтожения пулеметной точки сепаратистов на Светлодарской дуге.

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Источник: korrespondent.net

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