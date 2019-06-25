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25. 06. 2019

Добровольцы-иностранцы смогут получить гражданство по упрощенной схеме

Закон об упрощении получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины, вступит в силу 25 августа, так как был опубликован в парламентской газете "Голос України" во вторник, 25 июня.

Доказательством участия в конфликте для иностранцев будет справка от Минобороны и органа исполнительной власти, в подчинении которого находятся вооруженные формирования, а также справка от командира подразделения или решение суда.

Таким образом, иностранцы-добровольцы смогут по их ходатайству получить гражданство Украины.

От добровольцев из России запрещается требовать предоставление документов, для получения которых необходимо обращаться в государственные органы РФ или находиться на ее территории.

Иностранцы-добровольцы также не могут быть добровольно или принудительно возвращены в страну происхождения или третью страну, выданы другому государству для отбывания наказания, если такая страна признана Украиной государством-агрессором.

Напомним, что этот Закон приняла Верховная Рада 6 июня.

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Источник: korrespondent.net

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